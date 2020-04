Pokémon GO: Community Day di Abra, si potrà giocare da casa: data, orari, dettagli

Ormai è ufficiale, nonostante l'emergenza sanitaria Pokémon GO ospiterà proprio questo mese il Community Day di Abra, cancellato di recente a causa del coronavirus. Il lato positivo della questione, naturalmente, è che si potrà giocare da casa: vediamo tutte le conferme e le informazioni attualmente disponibili.

Gli sviluppatori di Niantic Labs hanno innanzitutto confermato data e orari dell'evento: il Community Day di Abra si terrà su Pokémon GO il prossimo sabato 25 aprile 2020, dalle ore 11:00 alle ore 17:00 (orario locale in tutto il mondo). Data la mobilità compromessa dei giocatori, la durata dell'evento sarà la più estesa di sempre. Per compensare il tutto, inoltre, lo spawn di Abra sarà incredibilmente aumentato, così da poterne incontrare semplicemente restando seduti sul divano di casa. Del resto di recente è diventato in generale più facile giocare a Pokémon GO restando comodamente all'interno della propria dimora.

In occasione dell'evento, per la prima volta in assoluto Niantic Labs renderà disponibile Abra Shiny: la versione cromatica sarà presente con uno shiny rate aumentato rispetto al solito. Tutti i Kadabra che durante l'evento evolveranno in Alakazam, inoltre, apprenderanno la mossa esclusiva Contrattacco, non ottenibile in altri modi. E ancora, concludiamo ricordando i bonus: gli aromi dureranno tre ore (e sostituiranno le solite esce), la polvere di stelle da cattura sarà triplicata, e chi vorrà potrà acquistare il Pass per la ricerca speciale A caccia di illusioni (al prezzo di 0,99 euro).