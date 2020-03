Pokémon GO Community Day di Abra, evento rinviato in tutto il mondo causa Coronavirus

Attendevate con ansia e trepidazione il Pokémon GO Community Day di marzo 2020? Beh, continuerete a farlo ancora per un po': un bel po', se l'emergenza internazionale continuerà. A causa del Coronavirus, infatti, i piani iniziali di Niantic Labs sono decisamente cambiati.

Inizialmente previsto attorno al 20 marzo 2020, il Community Day dedicato ad Abra di Pokémon GO è stato rinviato ufficialmente. Nelle scorse ore questo era avvenuto solo per l'Italia, la Cina e la Corea del Sud; ma con l'insorgere di una vera e propria pandemia, quella del Coronavirus, gli sviluppatori di Niantic Labs hanno deciso di prendere una decisione più drastica. Cioè di rinviarlo una volta per tutte, e per tutti, in tutto il mondo. A data da destinarsi, tanto per far capire la gravità della situazione.

Può sembrare quasi una decisione incoerente, tuttavia ad un'analisi più attenta appare sensata, nonostante le tante proteste dei giocatori. Il Community Day è l'evento di Pokémon GO che più di tutti attira i giocatori fori dalle proprie abitazioni, li spinge a camminare e a riunirsi nei parchi pubblici e nei luoghi di ritrovo della propria città; anche più dei weekend di Raid Speciali, come l'evento di Darkrai cancellato in Italia.

Quando verrà recuperato il Pokémon GO Community Day? Per il momento non possiamo rispondere a questa domanda: nella migliore delle ipotesi, probabilmente verso la fine di aprile 2020. Ma tutto potrebbe slittare direttamente alle prossima estate. Per il momento ci sono urgenze più... urgenti. Come la pandemia attualmente in corso.