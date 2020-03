Langrisser I & II, su PS4, Nintendo Switch e Steam sono disponibili i due classici PlayStation

Su PS4, Nintendo Switch e Steam sono disponibili da oggi 13 marzo 2020 Langrisser I & II. Si tratta di due classici giochi di ruolo per PlayStation e Saturn pubblicati da NIS America.



Quando le forze dell'oscurità cercheranno di distruggere la vita, così come la conosciamo, i discendenti della Luce emergeranno e sconfiggeranno il caos con la loro spada leggendaria, Langrisser.



Realizzato per soddisfare le esigenze delle console moderne, Langrisser I & II porta nuova luce a questa leggendaria serie SRPG. In Langrisser I le forze dell'oscurità calano sul regno di Baldea. Noi dovremo impugnare la spada del principe Ledin e sconfiggere il male che si cela nel cuore dell'impero Dalsis.



In Langrisser II: Le forze oscure minacciano ancora una volta il regno. Conteso tra due fazioni, il nostro eroe Elwin dovrà combattere e decidere quale corrente porterà finalmente la pace e metterà fine al conflitto.



Langrisser I & II fanno il loro ritorno con due classiche storie incentrate sul bene e sul male, ora ricreate in HD, musiche riorchestrate e gameplay migliorato.



Avevate giocato gli originali? Recupererete questi due classici?