Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 13/3/2020

Le offerte Amazon di oggi partono uno sconto sull'ottimo Apple Watch 5 e proseguono con il lussuoso Samsung Galaxy S20+, dotato di un massiccio schermo HDR10+ di alta qualità e di una fotocamera con zoom ottico 3X capace di registrare video in risoluzione 8K. A seguire, in forza dell'aumento di sconto, resta in campo il Motorola One Zoom che precede una lunga lista di offerte Sandisk, capitanate da una SSD Esterna capace di prestazioni decisamente elevate.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.