Fortnite, distruggi le casse degli Spettri e delle Ombre usando gli esplosivi

Distruggi le casse degli Spettri e delle Ombre usando gli esplosivi è la sfida finale della Settimana 4 di Fortnite Capitolo 2: la missione speciale, unica, irripetibile e vincolante che vi permetterà di ottenere lo stile esclusivo della Skin Nitroglicerina, una delle eroine del nuovo Battle Pass. E quindi vi serve una guida per completarla, dato che è tutt'altro che intuitiva.

Distruggi le casse degli Spettri e delle Ombre usando gli esplosivi vi permetterà di sbloccare lo stile esclusivo di Nitroglicerina: potrete ottenere una sola variante, o quella degli Spettri oppure quella delle Ombre, come già avvenuto con Brutus circa due settimane fa. Come prima cosa, dovrete completare tutte le sfide della Settimana 4 di Fortnite, nessuna esclusa. Solo a questo punto la prova finale verrà sbloccata e potrà essere portata a termine. Alcune di queste missioni sono, ad esempio, Pesca con esplosivi, e poi ancora Visita Prati Permalosi, Corsa-erba o Rapide Rischiose e scansiona uno scagnozzo in partite diverse.

A questo punto recatevi nel menù principale di Fortnite Capitolo 2, quindi alla voce Potenziamento Eroi, selezionate Nitroglicerina e attivate, dopo aver scelto lo stile che più vi piace, una sfida a scelta tra Distruggi le casse degli Spettri usando gli esplosivi e Distruggi le casse delle Ombre usando gli esplosivi. La prima garantirà lo stile bianco, la seconda quello nero: ma comunque tutto ciò vi verrà indicato a schermo.

Non vi resta che atterrare nei centri abitati dell'isola di Fortnite Capitolo 2 e distruggere le casse, che altro non sono che cassette per le spedizioni postali, fino ad oggi indistruttibili. Se ne trovano due, una per ogni tipo (Spettri/Ombre) nelle città principali come Parco Pacifico, Borgo Bislacco, Siepi Sempreverdi e via dicendo. Il video qui di seguito riportato vi mostrerà nel dettaglio cosa fare, dove farlo e come farlo. Il nostro consiglio è di provarci in Rissa a Squadre, sia perché è presente il respawn in caso di eliminazione, sia perché è molto più facile trovare esplosivi come granate, C4, mine di prossimità e lanciarazzi.