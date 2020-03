Fortnite, Pesca con esplosivi

Le nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 sono finalmente disponibili su Battaglia Reale: arriva dunque il momento di mettersi ad accumulare tanti bei punti esperienza, e magari anche un paio di costumi alternativi per Nitroglicerina. In questa rapida guida vi parleremo della missione Pesca con esplosivi, e di come completarla in fretta.

Per completare la sfida nota come Pesca con esplosivi su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, avrete come prima cosa bisogno di armi specifiche. Gli esplosivi da utilizzare in questo caso sono: le granate standard di Fortnite, oppure le mine C4 da gettare a terra e poi attivare con il telecomando, volendo anche i lanciarazzi. Le mine di prossimità risultano invece quasi inutili (per attivarle servono spesso dei nemici), e in tutta onestà non abbiamo ancora testato il funzionamento dell'arco (che comunque utilizza colpi esplosivi), ma lo faremo presto.

Passiamo ai luoghi dove recarsi per completare la sfida Pesca con esplosivi: servono i punti di pesca, ovvero i punti dell'acqua di Fortnite agitati dalle bollicine, con dei pesci che nuotano sotto la superficie. Gettate le granate in quel punto, e attendete che il loot o gli strumenti curativi salgano a galla; ripetete l'operazione alcune volte di seguito, e avrete completato la sfida. Facile, no? Quasi quanto la sfida Visita Prati Permalosi, Corsa-erba e Rapide Rischiose.