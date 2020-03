Fortnite: Visita Prati Permalosi, Corsa-erba e Rapide Rischiose

Al di là del nome estremamente intricato e fuorviante, la sfida Visita Prati Permalosi, Corsa-erba e Rapide Rischiose di Fortnite Capitolo 2, recentemente introdotta dagli sviluppatori di Epic Games all'interno della Settimana 4, non vi porterà via più di qualche minuto per il suo completamento. Soprattutto grazie a questa nostra guida.

Per completare la sfida Visita Prati Permalosi, Corsa-erba e Rapide Rischiose dovrete visitare i tre luoghi dell'isola di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 che reca nel nome; e non trattandosi di luoghi indicati, forse neppure li avete mai visti prima, soprattutto per quanto riguarda i Prati Permalosi e la Corsa-erba. Ora: i primi si trovano subito ad est di Parco Pacifico (nord della mappa di gioco, ad est dell'arcipelago); è la zona con la faccina arrabbiata composta da siepi.

Corsa-erba si trova invece a nord delle Fattorie Frenetiche: è una sorta di percorso per go-kart, con la differenza che le macchine sono, beh... dei tosaerba (la simpatia degli sviluppatori di Fortnite è proverbiale). Le rapide rischiose infine consistono nel cinema all'aperto recintato e pieno di macchine parcheggiate, a sud di Parco Pacifico e ad est di Borgo Bislacco. La vicinanza dei luoghi rende possibile, volendo, completare la missione visitandoli tutti e tre in una sola partita.

Ecco un video da seguire passo passo: vi permetterà di portare a termine la sfida di Fortnite in pochi minuti. La modalità di gioco Rissa a Squadre è perfetta, in questo caso: essendo presente il respawn, vi basterà atterrare ogni volta in una di queste posizioni.