Persona 5 Royal in arrivo su PS4, il nuovo trailer ci invita a cambiare il mondo

Persona 5 Royal è protagonista di un nuovo trailer pubblicato da Atlus, in cui veniamo invitati a cambiare il mondo. Per scoprire se ci riusciremo bisognerà attendere l'uscita del gioco su PS4, fissata al 31 marzo.



Ci sono tanti altri cuori da rubare. Diventa un ladro fantasma e acquisisci il potere di cambiare il mondo, poi preparati a combattere! Persona 5 Royal è in arrivo con tanta azione, tanti nuovi tesori da rubare - è il tuo turno di combattere per la giustizia.



Edizione estesa e arricchita dello straordinario RPG disponibile su PlayStation 4, dotata peraltro di una localizzazione in italiano per i testi a schermo, Persona 5 Royal si prepara a conquistare il grande pubblico con il suo stile e le sue peculiarità.



Protagonisti del gioco sono un gruppo di studenti che nottetempo decidono di combattere il male della società vestendo i panni dei Phantom Thieves e utilizzando alcuni poteri speciali per affrontare le ombre che si annidano nell'animo delle persone.



Rispetto alla versione originale di Persona 5, l'edizione Royal include nuovi personaggi, nuove missioni, vari miglioramenti e finali inediti, per un'esperienza in grado di attrarre anche chi ha già giocato il titolo.



Come dite? Non conoscete la storia di Persona? Lo speciale redatto dal nostro Francesco Serino vi permetterà di recuperare il tempo perduto.