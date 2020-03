Fortnite, Raccogli diverse armi boss

Raccogli diverse armi boss è una delle nuove sfide di Fortnite Capitolo 2, introdotta proprio in queste ore con il nuovo set di missioni della Settimana 4, dedicato ancora una volta a Nitroglicerina. In questa rapida guida vi forniremo tutti i consigli per completarla in fretta, e anche alcune immagini: pronti?

Per completare la sfida Raccogli diverse armi boss di Fortnite Capitolo 2 avrete naturalmente bisogno di conoscere la posizione di tutti i boss dell'isola. Nulla di troppo complesso: è possibile trovare i capi dell'Agenzia, principale novità della stagione in corso, un po' ovunque. Precisamente presso Lo Yacht, Lo Squalo, L'Agenzia, La Grotta e Il Pozzo. I boss sono i capi dell'organizzazione criminali, nonché estremamente resistenti e potenti: fate molta attenzione prima di sfidarli, andate da loro con armi cariche e salute al massimo, e controllate se ci sono altri giocatori, nemici o scagnozzi nelle vicinanze.

L'immagine qui di seguito mostra la posizione dei boss su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, ed è imprescindibile per completare la sfida Raccogli diverse armi boss.

Ed ecco invece come sono fatte le armi mitiche di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, ovvero la mitragliatrice, l'arco, la pistola a tamburo, il fucile d'assalto e il fucile d'assalto pesante. Non ci sono particolari sequenze di ottenimento o condizioni stringenti per completare la missione: arraffate più armi mitiche che potete, e il gioco sarà fatto. Ogni boss ne possiede soltanto una, quindi armatevi di pazienza.