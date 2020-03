Batman: rinviato il film con Robert Pattinson causa Coronavirus?

Batman, il nuovo film dedicato al Cavaliere Oscuro con Robert Pattinson, potrebbe essere rinviato a causa della diffusione del Coronavirus, che comincia a preoccupare anche gli Stati Uniti.



A suggerire tale eventualità, che tuttavia non risulta confermata, è stato Emre Kaya, un insider piuttosto noto e affidabile che su Twitter ha espresso le proprie preoccupazioni al riguardo, citando oltre a Batman la terza stagione della serie Titans.



Sembra purtroppo che anche negli USA si stia diffondendo un certo panico per via del Coronavirus, che ha dato vita a episodi clamorosi come lo stop dell'NBA dopo che un giocatore è stato trovato positivo al tampone.



In uno scenario del genere, è lecito supporre che un progetto importante come il nuovo Batman non uscirà indenne dalle immancabili misure che le case di produzione stanno adottando per limitare il contagio.



Un'eventuale conferma in tal senso arriverebbe a pochi giorni dalla diffusione delle prime immagini della Batmobile, che avevano generato un grande entusiasmo tra i fan dell'Uomo Pipistrello.



Considerare la questione limitata al possibile rinvio di Batman è tuttavia riduttivo: ci troviamo di fronte a un contesto completamente inedito, che potrebbe influenzare l'industria dell'entertainment nella sua globalità.