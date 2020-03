Batman, ecco la Batmobile: prime immagini pubblicate dal regista Matt Reeves

Batman vedrà la presenza di una nuova Batmobile, e il regista Matt Reeves ha pubblicato su Twitter le prime immagini della speciale vettura che verrà utilizzata nel film.



Si tratta anche in questo caso di un design completamente diverso da tutti gli altri: il Batman di Robert Pattinson potrà mettersi al volante di quella che appare come un'americanissima muscle car, priva di particolari modifiche estetiche.



Le tre foto dell'auto, che trovate in calce, rivelano infatti linee abbastanza sobrie, al netto di una parte posteriore più estrema con motore a vista e appendici laterali che richiamano le ali di un pipistrello.



Niente a che vedere, comunque, con l'iconica Batmobile del 1989 o con l'ingombrante rivisitazione in chiave tank della saga diretta da Christopher Nolan.



Le prime reazioni alla nuova Batmobile sono state decisamente positive: tutti, dal pubblico agli addetti ai lavori, sono ansiosi di scoprire come la vettura verrà utilizzata nel nuovo film di Batman, che come sappiamo non racconterà una origin story.