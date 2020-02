The Batman, il costume di Robert Pattinson si mostra per la prima volta

C'è grande curiosità intorno a The Batman, il nuovo film dedicato al Cavaliere Oscuro interpretato da Robert Pattinson. Per questo motivo il breve video che mostra il nuovo costume dell'Uomo Pipistrello è diventato subito virale.



Accompagnato da una musica piuttosto intensa, d'altra parte la mano di Michael Giacchino di sente, il filmato mostra un Batman piuttosto magro, sicuramente diverso da quello pesante e un po' imbolsito mostrato negli ultimi anni.



Nonostante la luce rossa celi molti dettagli, Pattinson non sembra stare male sotto la maschera e sembra avere sufficiente presenza fisica per poter interpretare il lato oscuro di Bruce Wayne. Il lento movimento della telecamera mostra anche la prima versione del logo di Batman sul petto dell'attore.



Ovviamente tale presentazione non poteva che scatenare i fan. Alcuni sono convinti che Pattinson e il design del costume siano efficaci, altri criticano ovviamente tutto. Sicuramente il lavoro che il regista Matt Reeves ha tra le mani non è dei più semplici. Da una parte deve raccogliere l'eredità della trilogia di Nolan, dall'altra far cambiare idea a quei fan che di pancia hanno rifiutato l'attore di Twilight senza dargli una possibilità.



Senza considerare che gli ultimi film DC Comics non sono andati molto bene, alcuni incolpano addirittura Sonic - Il Film per il fiasco di Harley Quinn, e i videogiochi latitano, nonostante i tanti indizi diffusi da Warner Bros Montreal.