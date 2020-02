Pokémon GO: evento di San Valentino 2020 ora disponibile

L'evento di San Valentino 2020 ha finalmente avuto inizio su Pokémon GO, il titolo mobile sviluppato e pubblicato gratuitamente dagli sviluppatori di Niantic Labs su smartphone android e dispositivi iOS. Vediamo dunque tutti i dettagli del caso.

Intanto date ed orari: l'evento di San Valentino di Pokémon GO è ora disponibile, a partire da oggi 14 febbraio 2020; lo resterà fino al 17 febbraio 2020 successivo, alle ore 22:00 (orario italiano locale. I bonus sono notevoli: a parte uno spawn aumentato di Pokémon di colore rosa, Chansey Shiny e Lickitung Shiny sono finalmente ottenibili all'interno del gioco. Questo senza contare il rilascio di nuovi mostriciattoli tascabili, come Audino e Alomomola della Quinta Generazione di Unima.

Altri bonus degni di nota su Pokémon GO sono le Esche Pokémon dalla durata di 6 ore e le doppie caramelle di cattura; Lickitung sarà poi il protagonista anche di un Raid Day dedicato, nella giornata di domani.