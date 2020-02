Pokémon GO: nuovi accessori per San Valentino 2020 trovati dai dataminer

L'evento di San Valentino 2020 di Pokémon GO è davvero dietro l'angolo: il suo debutto è previsto per la giornata di domani, venerdì 14 febbraio 2020. Intanto, però, i dataminer e leaker del titolo mobile di Niantic Labs hanno trovato nei nuovi accessori a tema.

I dataminer di Pokémon GO hanno trovato nei file di gioco accessori e abiti, in versione sia maschile che femminile, per gli avatar di Pokémon GO: i giocatori potranno acquistarli durante l'evento di San Valentino 2020 in cambio di PokéMonete; non è chiaro se gli orecchini verranno invece regalati dal Pokémon Compagno. Si intuisce il tema della festa degli innamorati: quasi tutto è di colore rosa, e Luvdisc troneggia nei motivi degli abiti.

Eccovi un'immagine dei nuovi accessori di Pokémon GO trovati dai dataminer, gli stessi che (lo ricordiamo) non sono ancora accessibili e disponibili per l'acquisto. Lo saranno a partire da domani, probabilmente. Vale la pena ricordare, infine, che Tornadus resterà nei Raid di Livello Cinque almeno fino alla prima settimana di marzo 2020.