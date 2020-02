Street Fighter V: Champion Edition, un trailer presenta l'aggiornamento 3.01

Un trailer di Street Fighter V: Champion Edition presenta l'aggiornamento 3.01. Si tratta dell'update che introduce nuovi lottatori e nuove stagioni competitive e che tramuta il gioco di base nella sua "Edizione da Campioni".



L'update 3.01 di Street Fighter V introduce diverse novità e bilanciamenti nel celebre picchiaduro di Capcom. Aggiunge un nuovo personaggio, Seth, con tanto di nuovi costumi. Nuovi personaggi e nuovi costumi saranno pubblicati nel corso della stagione. Inoltre Capcom sta cercando di risolvere il bug che fa mancare alcuni colpi come il calcio medio di Chun-Li quando eseguito a breve distanza.



La Street Fighter V: Champion Edition contiene tutti i personaggi delle 4 stagioni, tutti i contenuti della storia e delle battaglie. Include anche tutti i DLC Premium, come quello del Natale 2019, o quelli Extra come Nergigante Blanka.



Saranno contenuti anche tutti gli stage finora pubblicati, anche quelli tematici, così come tutte le colorazioni di tutti i costumi. Tutte le cinematiche e lo colonne sonore. Insomma, tutto quello che è stato pubblicato fino a questo momento.



La Street Fighter V: Champion Edition è disponibile anche in formato stand-alone. Il gioco è disponibile su PlayStation 4 da oggi 14 febbraio 2020 per € 29,99. Su Steam sarà possibile scaricare l'"Upgrade Kit" per Street Fighter V: Arcade Edition a € 24,99.



Street Fighter V: Champion Edition include quindi tutti i contenuti extra di Street Fighter V e Street Fighter V: Arcade Edition. Sono presenti, dunque, 40 personaggi, 34 scenari e oltre 200 costumi.



Ecco l'elenco di tutti i contenuti inclusi in Street Fighter V: Champion Edition: