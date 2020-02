Avengers 5: Thanos tornerà? Marvel ci starebbe pensando

Thanos è stato uno dei personaggi più importanti dell'Universo Cinematografico Marvel, soprattutto in Avengers: Infinity War (prima) e in Avengers: Endgame (più di recente). Ma davvero non rivedremo più il gigante viola con manie di grandezza, ora che i buoni sono riusciti a sconfiggerlo? Forse sì, forse no: c'è già chi pensa ad una sua resurrezione.

Forse Thanos tornerà. La prima indiscrezione riguarda un flashback, che verrà mostrato molto probabilmente già quest'anno, nel film The Eternals; una seconda fonte è invece convinta che Marvel Studios stia davvero valutando una vera e propria resurrezione, probabilmente valutando in futuro il ritorno del nemico in Avengers 5. Ad ogni modo, pare che la società non sia ancora giunta ad una decisione vera e propria: attualmente Thanos è ancora sospeso in un limbo. Forse è meglio così.

Una decisione di questo tipo, da parte di Marvel Studios, avrebbe sicuramente i suoi pro e i suoi contro: Thanos è sicuramente un personaggio apprezzato dal pubblico, ma per esplorare nuove strade e nuove storie forse occorrono personaggi più freschi. Vedremo cosa accadrà lungo la strada da qui ad Avengers 5. Intanto avete notato che tutte le morti di Avengers: Endgame hanno un dettaglio in comune?