Fortnite: Uomo Caramella e Batti Cuore nel negozio del 14 febbraio 2020

Il negozio tanto atteso di Fortnite Capitolo 2 arriva oggi, 14 febbraio 2020: è quello dedicato completamente a San Valentino 2020, trascorso il quale forse inizieranno a tornare altri contenuti in evidenza. Vediamo dunque tutti i contenuti, i dettagli e i prezzi dagli sviluppatori di Epic Games.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi 14 febbraio 2020 troverete Uomo Caramella, un costume epico dal prezzo fissato a 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio. Si tratta di una skin realizzata completamente in scatole di cioccolatini, dunque perfettamente a tema San Valentino 2020; con lui c'è anche lo strumento raccolta Batti Cuore (costa 800 V-buck, circa 8 euro al cambio). Ma non è finita qui: annotiamo la presenza della nuova copertura Teschio Zuccherino (500 V-buck, 5 euro al cambio) e di ben quattro balletti: Vero Amore, Cuore Vero, Baci Baci e Sogno a occhi aperti.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi 14 febbraio 2020, con rispettivi prezzi, ma non prima di avervi ricordato che le sfide amore e guerra sono ora disponibili per il completamento.

Uomo Caramella (Costume) - 1500 V-buck

Batti Cuore (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Incrociatore Coccoloso (Deltaplano) - 800 V-buck

Skully (Costume) - 1200 V-buck

Teschio zuccherino (Copertura) - 500 V-buck

Vero Amore (Emote) - 200 V-buck

Cuore Vero (Emote) - 800 V-buck

Baci Baci (Emote) - 500 V-buck

Sogno a occhi aperti (Emote) - 800 V-buck