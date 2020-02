Fortnite: Amore e Guerra, le nuove sfide di Epic Games

Epic Games ha reso da poco disponibili nuove sfide per Fortnite Capitolo 2, all'interno di un evento marginale che dovrebbe tenere impegnati i giocatori fino al lancio della tanto attesa Stagione 2 del Capitolo 2. Vediamo dunque tutte le informazioni di cui avete bisogno.

Fortnite Capitolo 2 presenta ora un nuovo set di sfide noto come Amore e Guerra: alcune missioni sono già disponibili per il completamento, le restanti arriveranno nei prossimi giorni a scaglioni, come di solito avviene per eventi di questo tipo. Ad introdurre tutto ciò ci ha pensato l'Aggiornamento 11.50 di oggi; avrete di tempo 12 giorni in tutto per completare le sfide.

Le ricompense di Epic Games per questo evento di Fortnite Capitolo 2 sono notevoli: annotiamo coperture, spray, un balletto e alcuni oggetti cosmetici comunque da tenere d'occhio e gratuiti; non mancano alcuni punti esperienza per il proprio Pass Battaglia. Ecco un elenco con le prime sfide:

Guerra: gioca partite in Trova e distruggi

Guerra: Piazza o disinnesca una bomba nelle partite Trova e distruggi

Amore: Posizionati nella top 15 in partite di coppia o squadra con un amico

Amore: Acquista oggetti dia distributori automatici nelle partite Trova e distruggi