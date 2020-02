The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision, la data di uscita su Disney+

The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision hanno finalmente una data di uscita su Disney+, rivelata dal CEO Bob Iger.



Stando alle parole di Iger, The Falcon and the Winter Soldier approderà sulla nuova piattaforma streaming ad agosto, mentre per WandaVision bisognerà aspettare dicembre.



Entrambe le serie sono state presentate nello spettacolare spot del Super Bowl 2020, insieme anche allo show dedicato a Loki di cui tuttavia si sa ancora poco.



The Falcon and the Winter Soldier riprenderà gli eventi dopo la conclusione di Avengers: Endgame, raccontando di come Sam Wilson affronterà la responsabilità di diventare il nuovo Captain America mentre il suo amico Bucky avrà a che fare con il ritorno di Zemo.



WandaVision proverà invece a introdurre il multiverso, con le sue tante realtà parallele, collegando le vicende della Scarlet Witch con quelle del film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.