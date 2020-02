Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, video di gameplay su Nintendo Switch

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers si mostra su Nintendo Switch con un video di gameplay tratto dalla demo del gioco.



Utilizzando la formula tradizionale dei Musou, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers prende i personaggi della celebre serie Atlus per impiegarli all'interno di un'esperienza spiccatamente action.



Com'è possibile vedere nel filmato, catturato su Nintendo Switch dal canale YouTube ContraNetwork, nel gioco ci torveremo ad affrontare decine e decine di nemici contemporaneamente, sbaragliandoli a suon di combo e spettacolari mosse speciali.



La cosa più interessante di questo spin-off prodotto da Koei Tecmo è tuttavia lo stile grafico, che riprende in maniera molto fedele le soluzioni visive adottate per l'interfaccia da Persona 5.



Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sarà disponibile nelle versioni PlayStation 4 e Nintendo Switch nel corso del 2020.