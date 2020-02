Xbox Series X più potente, PS5 meno costosa: lo dice il caporedattore di IGN Japan

Xbox Series X sarà più potente di PS5, ma la console Sony sarà meno costosa: ne è convinto Daniel Robson, caporedattore di IGN Japan.



Nel corso del livestream che trovate in calce, Robson ha detto: "Non c'è dubbio che Xbox Series X punti a offrire performance sostanzialmente superiori rispetto a PS5."



Dopodiché ha aggiunto: "PlayStation 5 vuole invece arrivare sul mercato a un prezzo inferiore rispetto a Xbox Series X, proprio per via delle differenze in termini di specifiche tecniche."



Alla fine dei conti il caporedattore di IGN Japan ha sintetizzato quelle che sono le voci più accreditate sulle prossime console di Sony e Microsoft, sebbene ogni tanto ci siano fonti che sembrano smentire una superiorità tecnica di Xbox Series X.



È tuttavia interessante che questa testimonianza arrivi dal Giappone, un mercato da sempre indifferente al brand Xbox e che Phil Spencer vorrebbe in qualche modo conquistare, stringendo alleanze e collaborazioni con gli sviluppatori locali.