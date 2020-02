The Last of Us 2, Ellie nei suoi diversi look in un cosplay tutto italiano

The Last of Us 2 e la sua protagonista, Ellie, sono al centro di un nuovo, spettacolare cosplay tutto italiano, rilanciato dalla stessa Naughty Dog.



La cosplayer dvbhebrickmvster ha infatti realizzato una sorta di trittico che rappresenta i tre differenti look del personaggio che controlleremo in The Last of Us: Parte II.



Nella foto di sinistra vediamo la Ellie tranquilla e serena del trailer dell'E3 2018, mentre la foto centrale si ispira alle fasi di gameplay presentate nella recente demo, che abbiamo provato.



Infine, la foto di destra rappresenta la Ellie combattiva e furiosa, che brandisce un grosso machete e ha le mani sporche di sangue, letteralmente: la concretizzazione del desiderio di vendetta che muoverà il personaggio nel gioco.



The Last of Us 2 sarà disponibile su PlayStation 4 a partire dal 29 maggio.





The many looks of Ellie in The Last of Us Part II cosplay by dvbhebrickmvster.



Want to have your own fan art, cosplay, or other creations featured? Submit them here: https://t.co/rkNPoi2lDv pic.twitter.com/eAh9zHqjjo — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 3, 2020