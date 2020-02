Fortnite: Aggiornamento 11.50, Jump e motore Chaos disponibili: i dettagli da Epic Games

Come promesso, nella giornata di oggi mercoledì 5 febbraio 2020 gli sviluppatori di Epic Games hanno finalmente reso disponibile l'Aggiornamento 11.50 per Fortnite Capitolo 2 (Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa). Vediamo rapidamente tutti i dettagli del caso e le novità.

Oltre a tutte le nuove skin dell'Aggiornamento 11.50 di cui vi abbiamo già parlato, il nuovo update di Epic Games introduce su Fortnite Capitolo 2 un nuovo motore grafico, noto come fisica Chaos basato su Unreal Engine. Per il momento gli sviluppatori si sono limitati ad una serie di miglioramenti che andranno tenuti d'occhio nelle prossime settimane, onde evitare bug di sorta (alcuni dei quali sono già stati segnalati, neanche a farlo apposta). Ad ogni modo il rilascio definitivo dovrebbe avvenire con la nuova stagione prevista per il 20 febbraio 2020.

Notizia spicciola molto più gradita ai giocatori: sono finalmente tornate, con l'Aggiornamento 11.50 di Fornite Capitolo 2, le jump (o jumpad), vale a dire le piattaforme per lanciarsi in aria senza un domani e rischierare il deltaplano coprendo così vaste distanze.

Da ultimo segnaliamo tutta una serie di bug e glitch corretti con il nuovo update, in questa rapida lista:

Risolto un problema che impediva ad alcuni giocatori di salvare il completamento della sfida Ascesa del Caos "Cerca forzieri in una partita singola"

La sfida a tempo straordinario Rippley vs Slime "Ottieni medaglie Avvoltoio oro" adesso tiene correttamente traccia dei progressi

La funzionalità di Mutamento non è più presente nelle playlist competitive. La sua presenza in quelle playlist era accidentale, come chiarito nel post della v11.40

Risolto un problema che impediva il matchmaking dei nuovi giocatori su console dopo il primo collegamento del loro Account Epic

Stiamo esaminando le segnalazioni dei giocatori su iOS che attivano per errore la funzionalità "scorrimento in alto" del proprio dispositivo quando cercano di premere i pulsanti dell'inventario