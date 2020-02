PS5: Team Ninja vuole sviluppare un nuovo gioco inedito sulla console Sony, dopo Nioh 2

Con PS5 in arrivo, Team Ninja ha iniziato già a pensare allo sviluppo di un possibile nuovo gioco inedito, forse dunque una nuova proprietà intellettuale sulla prossima console Sony, appena dopo aver concluso i lavori su Nioh 2.



Questo è quanto è emerso da un'intervista a Team Ninja pubblicata da LegaNerd in occasione della nuova prova su Nioh 2, gioco ormai in dirittura d'arrivo su PS4. Conclusi i lavori su questo, il team giapponese sta ora pensando a PS5, come riferito in maniera piuttosto chiara anche se priva di dettagli da Yosuke Hayashi di Team Ninja.



"Quando abbiamo lavorato sul primo Nioh, lo abbiamo sviluppato per PlayStation 4, ed era nostro obiettivo quello di costruire una nuova proprietà intellettuale per la nuova console", ha spiegato Hayashi, sostenendo di essere felice di aver mantenuto questo legame con la console di attuale generazione Sony, ma anche che ora è il momento di puntare a PS5.



"Ora sappiamo che PS5, la console next-gen, è in arrivo, e saremmo senza dubbio molto felici di sviluppare una nuova proprietà intellettuale anche per quella piattaforma". L'idea di Team Ninja è dunque di portare una nuova proprietà intellettuale su PS5, ovvero un nuovo gioco inedito, non necessariamente un seguito di Nioh 2 o di un'altra delle serie note appartenenti al catalogo del team. Si tratta ancora di un'affermazione vaga ma ci sono già alcuni elementi interessanti, tra l'attenzione per la nuova console Sony e la volontà di sviluppare qualcosa di completamente nuovo.