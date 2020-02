PlayStation Store, i giochi in offerta: 5 febbraio 2020

PlayStation Store propone nuovi giochi in offerta questa settimana, con una promozione che parte oggi e durerà fino al 20 febbraio 2020, e che siamo pronti ad approfondire insieme a voi. Tanti i titoli coinvolti per l'occasione, disponibili con sconti fino al 60%: un'occasione ghiotta per recuperare alcuni gioielli per PS4 che finora vi eravate lasciati sfuggire. Ecco i più interessanti!

Death Stranding e Control

Death Stranding non ha ormai bisogno di presentazioni: pur avendo un po' diviso la critica, l'ultima opera firmata da Hideo Kojima vanta un comparto narrativo e una direzione straordinari, un'ambientazione originale e inquietante, nonché una realizzazione tecnica d'eccellenza.



Nei panni di Sam "Porter" Bridges, il nostro compito nel gioco sarà quello di riconnettere ciò che resta degli Stati Uniti, cimentandoci con missioni di consegna e di raccolta all'interno di uno scenario ampio e talvolta insidioso, in cui le minacce possono nascondersi ovunque.



Grazie alle offerte è possibile acquistare il gioco al prezzo di 39,99 euro anziché 69,99 nell'edizione standard, oppure 49,99 euro anziché 79,99 nell'edizione deluxe digitale.

Molto premiato e apprezzato è stato anche Control, lo sparatutto in stile metroidvania di Remedy Entertainment, gli autori di Alan Wake e Quantum Break. Merito senz'altro della storia e delle atmosfere del gioco, così peculiari, ma anche di un gameplay solidissimo, che unisce allo shooting di alta qualità dello studio finlandese un set di spettacolari poteri paranormali, che potremo usare per avere la meglio sui nemici.



La storia narrata è quella di Jesse Faden, una ragazza dotata di abilità sorprendenti, che diventa il nuovo Direttore del Bureau of Control e in tale veste deve far fronte a un'invasione della sede centrale da parte di una forza letale proveniente da un'altra dimensione, il Sibilo. Utilizzando una pistola modulare che può assumere diverse forme, Jesse dovrà esplorare le ampie aree dell'edificio e trovare delle risposte alle sue domande.



Control è in offerta a 35,99 euro anziché 59,99 con l'edizione standard, oppure 44,99 euro anziché 79,99 con la digital deluxe. È disponibile a sconto anche il Season Pass, che viene via per 14,99 euro anziché 24,99.