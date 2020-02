Fortnite: Pinkie e Cuore Pesante nel negozio del 13 febbraio 2020

Nuovo giorno, nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 e ultimi contenuti a tema San Valentino proposti da Epic Games; è il turno di una skin tanto simpatica e originale, quanto angosciante. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli da tenere a mente.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi giovedì 13 febbraio 2020 troverete come prima cosa Pinkie, un costume raro da 1200 V-buck, un prezzo di circa 12 euro al cambio. Si tratta di una nuova skin a tema San Valentino, che potreste accompagnare perfettamente al Cuore Pesante, strumento raccolta proposto al prezzo di 800 V-buck, cioè 8 euro al cambio. Annotiamo anche il nuovo contenuto inedito Le rose sono rosse (una copertura) e la presenza dei balletti Break Dance e Rimbalzo Lunare.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi, 13 febbraio 2020, con rispettivi prezzi; non dimenticate che le sfide Amore e Guerra sono già disponibili per il completamento.

He lives to luv.



Get the new Pinkie Outfit, Heavy Heart Pickaxe, and the Roses Are Red Wrap in the Item Shop now! pic.twitter.com/s2P4g7At8t