Wind 70GB San Valentino Edition: 70 per te, 70 da regalare, i dettagli dell'offerta

In occasione di San Valentino 2020 l'operatore storico italiano arancione Wind ha deciso di proporre ad alcuni già clienti selezionati una simpatica offerta e promozione, nota come Wind 70 GB San Valentino Edition. Vediamo tutti i dettagli, in questo rapido articolo.

L'iniziativa in questione, disponibile oggi 14 febbraio 2020, è nota come Wind 70 GB San Valentino Edition: permette di accedere a 70 GIGA per il cliente Wind che la sottoscrive, e poi ad altri 70 GIGA da regalare ad un amico. Il traffico internet resterà disponibile per 30 giorni, al prezzo di 10 euro (una tantum) da addebitare su credito residuo.

Per regalare i 70 GIGA ad un amico con Wind 70 GB San Valentino Edition sarà possibile ricevere un codice coupon; al termine dei 30 giorni l'offerta si disattiverà automaticamente senza costi aggiuntivi. Ricordiamo che di recente Antitrust e AGCOM hanno multato i principali operatori mobile italiani per 228 milioni di euro.