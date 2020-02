Dragon Ball Z, la scacchiera dei Super Saiyan si mostra in un'immagine

Siete dei fan dell'opera per eccellenza di Akira Toriyama, vale a dire anime e manga di Dragon Ball Z? Magari vi piace anche abbastanza il gioco degli scacchi? E allora, molto semplicemente, non potrete fare a meno di questa scacchiera.

La scacchiera che vi mostriamo poco più avanti, in una pratica immagine, è indispensabile per ogni buon Super Saiyan che si rispetti: un gioco da tavolo realizzato dalla società Usaopoly, che nei prossimi mesi dovrebbe arrivare in commercio in tutto il mondo. Il prezzo non è ancora noto, ma date un'occhiata ai dettagli: buoni contro cattivi. I pedoni sono o i Saibamen o i fantasmini di Gotenks; re e regina rispettivamente Goku e Vegeta! Va bene, manca Moro di Dragon Ball Super, ma è anche normale.

Acquisterete questa scacchiera dedicata a Dragon Ball Z? E in caso con quale "squadra" giocherete? Da segnalare anche la presenza di alcuni personaggi non canonici tra le fila dei cattivi: riuscite a individuarli, senza alcun aiuto da parte nostra?