Dragon Ball Super: Moro ha un punto debole, i dettagli dal capitolo 56 del manga

Moro, il divoratore di pianeti, è sicuramente il nemico più potente che Goku e Vegeta abbiano mai affrontato in Dragon Ball Super. Ma il capitolo 56 del manga avrebbe mostrato forse il suo primo punto debole: ve ne parliamo in questo rapido articolo, ma non proseguite oltre se temete spoiler o anticipazioni.

Che poi, a voler essere onesti, di scuse ne avreste anche poche: sapete, infatti, che il capitolo 56 del manga di Dragon Ball Super può essere letto online, gratuitamente e legalmente, sul sito di Manga Plus? Trovate il link del campo fonte di questo articolo. Ma torniamo a noi: il punto debole di Moro sarebbe costituito dai Cyborg, C17 e 18. "Sarebbe" perché Moro non li ha ancora affrontati direttamente, a differenza di uno dei suoi sottoposti.

L'alieno 73 ha affrontato C17 e C18 utilizzando i poteri-clone di Moro, il suo padrone: era dunque in grado di assorbire il Ki degli avversari, come fatto in precedenza con Gohan e Piccolo (Junior). Tuttavia non ha potuto assorbire proprio un bel niente, dato che (come venne spiegato in Dragon Ball Z) C17 e C18 non hanno affatto Ki, essendo degli esseri artificiali. Potrebbero dunque rappresentare il vero punto debole di Moro: un nemico cui il divoratore di pianeti non sarebbe in grado di assorbire l'energia vitale.