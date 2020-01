Ninja preoccupato per Fortnite, spiega come il nuovo motore fisico può cambiare il gioco

Lo streamer Tyler 'Ninja' Blevins ha espresso una certa preoccupazione parlando dell'annunciato cambio di motore fisico di Fortnite. Epic Games ha pubblicato un post sul blog ufficiale del gioco per presentare la novità, che sarà introdotta con la Stagione 2 del Capitolo 2 e che sarà inizialmente testata con uno sparuto gruppo di giocatori.



Un cambiamento di motore fisico non è una banalità per un gioco come Fortnite e Ninja, con la sua solita arguzia, ha compreso perfettamente la situazione, commentando in modo brillante l'annuncio: "Ragazzi, cambierà tutto. Ho così tante domande. C'è mai stato un videogioco cui è stato cambiato il motore che lo fa girare? Non parlo di sequel, parlo di un gioco attivo."



In realtà Fortnite non cambierà engine, che rimarrà l'Unreal Engine 4, ma solo il motore fisico, che è una componente dello stesso. Ma proseguiamo.



Secondo Ninja, Epic Games vuole resettare Fortnite per ridargli il feeling che aveva nei suoi primi giorni, ossia vuole riportarlo a uno stato in cui "tutti facevano schifo". Oppure, aggiungiamo noi, ha sviluppato un nuovo motore fisico e vuole inserirlo nel suo gioco di punta come showcase per venderlo anche ad altri sviluppatori. Ma andiamo avanti.



Ninja ha poi espresso preoccupazione per altri possibili cambiamenti, concludendo: "Cosa succederebbe se rimuovessero gli edifici? Sono serio. Credo che possiamo aspettarci alcuni cambiamenti drastici." E se rimuovesse le armi e ne facesse un titolo pacifista? Solo il tempo potrà dircelo.