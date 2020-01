Fortnite Capitolo 2, la stagione 2 in ritardo a causa del nuovo motore fisico

La stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 arriverà in ritardo di qualche settimana rispetto a quanto previsto. La causa è da imputarsi al debutto del nuovo motore fisico Chaos che debutterà con l'aggiornamento 11.50.



L'arrivo di un nuovo motore fisico è solitamente una grande notizia. L'aggiornamento 11.50 di Fortniteintrodurrà il nuovo motore fisico Chaos nel gioco. Sfortunatamente tutte le potenzialità di questo cambio, perlomeno per il momento, saranno tenute nascoste. Epic Games, infatti, vuole che "Fortnite continui ad essere Fortnite" e per questo motivo il cambiamento sarà fatto senza avere impatti sul gameplay.



Dal punto di vista tecnico, però, si tratta di una sfida insidiosa. Per questo motivo Epic Games vuole introdurre l'update gradualmente prima ad un ristretto numero di giocatori. Se tutto andrà bene, l'aggiornamento 11.50 sarà messo online i primi giorni di febbraio. L'obiettivo è quello di arrivare all'inizio della stagione 2 del Capitolo 2 con tutto funzionante. Questo è il motivo del posticipo al 20 febbraio 2020. Nonostante il rinvio, Fortnite continuerà ad evolversi in queste settimane con nuove skin, sfide e attività.





