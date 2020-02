Batman, costume ufficiale Batsuit e la moto Batcycle in alcune foto dal set del nuovo film

Dal set del nuovo film di Batman sono emerse le prime foto che mostrano in maniera piuttosto chiara la nuova Batsuit ufficiale, ovvero il costume di Batman, tratte dal set del nuovo film in produzione, girato da Matt Reeves e con Robert Pattinson nel ruolo del protagonista, per l'occasione anche a cavallo della sua Batcycle.



Le foto dal set riguardano evidentemente una scene d'esterno, con Batman alle prese con qualcosa che avviene presso un cimitero, a bordo della sua Batcycle. Questo ci consente di vedere la Batsuit nel complesso e anche la moto di Batman, entrambe caratterizzate da uno stile piuttosto particolare.



Il design è evidentemente diverso da quanto visto in precedenza, a partire dal simbolo di Batman che campeggia sul petto del supereroe, visto che sembra sia stato costruito a partire dal calcio di una pistola, almeno secondo quanto riferito da diverse fonti e che sembra confermato in questa visione più ravvicinata del dettaglio.



Per il resto, si nota un look più spartano e più in linea con una vera e propria armatura piuttosto che un costume nel senso classico per il supereroe DC Comics, con una certa austerità che risulta anche dal copricapo. Tra le caratteristiche particolari, peraltro, va menzionato anche il vistoso colletto, in grado di donare una maggiore imponenza alla figura del personaggio.



Il medesimo stile spartano è ripreso anche dalla moto, la nuova Batcycle, che si affida a linee piuttosto semplici con un richiamo alle orecchie da pipistrello sulla parte frontale, a quanto sembra. Il nuovo film di Batman ha la data di uscita fissata per il 25 giugno 2021.