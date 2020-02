Minecraft: statuette tipo Amiibo in arrivo, con connessione NFC

Anche Minecraft sta per ottenere delle statuette con connessione NFC sullo stile degli Amiibo Nintendo, in grado di fornire alcuni elementi aggiuntivi all'interno del gioco se utilizzate in collegamento con questo.



I giocattoli in questione, presentati alla Toy Fair, si chiamano Minecraft Earth Boost Minis e sono dedicati soprattutto a Minecraft Earth, il nuovo gioco mobile spin-off del titolo principale, che sfrutta la realtà aumentata per trasferire nel "mondo reale" le costruzioni tipiche di Minecraft.



I Minecraft Earth Boost Minis funzionano più o meno come gli Amiibo e hanno anche un aspetto simile alle statuette Nintendo: rappresentano dei personaggi tipici del mondo di Minecraft e, posizionandoli sopra smartphone o tablet, possono sbloccare alcuni contenuti bonus o abilità aggiuntive.



Tra questi potenziamenti ci sono miglioramenti momentanei, incremento del raggio in cui è possibile ottenere i tappable, riduzione dei tempi di attesa per il crafting, incremento dei punti esperienza, dell'energia e delle capacità di attacco e altro.



In linea con lo stile di gioco di Minecraft Earth, dunque, l'applicazione dei Boost Minis ha effetti piuttosto diversi rispetto agli Amiibo: più che sbloccare nuovi contenuti, portano soprattutto delle modifiche e dei potenziamenti momentanei, anche se il principio e il concetto di base sono chiaramente derivati dai celebri giocattoli per Nintendo Switch.



L'uscita di queste statuette, che al di là delle funzionalità NFC possono essere degli ottimi oggetti da collezione in generale per gli appassionati di Minecraft, è previsto nel corso del 2020 da parte di Mattel, più precisamente nel secondo trimestre dell'anno.