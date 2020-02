Devil May Cry 3 per Nintendo Switch, primi minuti di gameplay e frame rate test

Devil May Cry 3 per Nintendo Switch si mostra in video con i primi minuti di gameplay e un test del frame rate: entrambi i filmati sono stati realizzati dal canale Contra Network.



La schermata iniziale ci invita a scegliere fra la modalità originale e il Free Style, che consente di cambiare lo stile di combattimento di Devil May Cry 3 nel mezzo dell'azione per dar vita a combinazioni ancora più devastanti e spettacolari.



Come illustrato nella nostra recensione di Devil May Cry 3, il lavoro effettuato da Capcom in termini di rimasterizzazione non fa gridare al miracolo (vedi in particolare le cutscene), ma dona in ogni caso freschezza a quello che rimane un grande classico del genere action.



Per quanto riguarda l'analisi del frame rate, in modalità docked il gioco rimane incollato ai 60 fps senza mai un'incertezza, mentre in modalità portatile si verificano cali abbastanza frequenti, sebbene poco influenti ai fini del gameplay.



Ci troviamo insomma di fronte a un gran bel prodotto, che si spera possa far breccia tra i fan di Devil May Cry e convincere Capcom, laddove possibile, a portare anche altri episodi della serie su Nintendo Switch.