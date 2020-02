Pokémon GO, Weekend dell'Amicizia: orari, dettagli e bonus

Nel momento in cui scriviamo un nuovo evento è cominciato su Pokémon GO: è il Weekend dell'Amicizia, e in questo rapido articolo vi forniremo tutti i dettagli che dovete conoscere. Pronti a scambiare mostriciattoli tascabili o ad inviare pacchetti ai vostri amici su Pokémon GO? Perché è questo, il momento giusto.

Cominciamo con date e orari: il Weekend dell'Amicizia di Pokémon GO si terrà da oggi fino al prossimo 24 febbraio 2020, alle ore 22:00 (orario italiano locale). Per tutto questo periodo di tempo, i livelli di amicizia tra giocatori cresceranno più velocemente. Ma i bonus non si fermano qui, perché sarà possibile ottenere doppie caramelle da scambio Pokémon e 40 pacchetti regalo al giorno; inoltre lo spazio occupato dai regali nella borsa passerà da 10 unità a 20, permettendovi di scambiarne ancora di più. Da ultimo la polvere di stelle richiesta per ogni scambio sarà dimezzata.

Eccovi una pratica immagine realizzata dai ragazzi di Pokémon GO Raid Italia, che riassume tutti i dettagli dell'evento in corso.