Streets of Rage 4, un nuovo personaggio verrà annunciato al PAX East 2020

Streets of Rage 4 vedrà l'annuncio di un nuovo personaggio durante il PAX East 2020, insieme a una sorpresa che gli sviluppatori stanno preparando per i fan del gioco.



Oltre ai già ufficializzati Axel, Blaze, Cherry e Adam, nella campagna di Streets of Rage 4 potremo controllare anche un quinto combattente. Si tratterà di una new entry o di un ritorno in grande stile?



Rispetto ai capitoli originali, in effetti, mancano all'appello tre personaggi: Skate, che tuttavia difficilmente rivedremo vista l'ampia rappresentanza della famiglia Hunter; il Dottor Zan, inquietante scienziato cyborg visto in Streets of Rage 3; e infine il massiccio Max di Streets of Rage 2.



Il PAX East 2020 si terrà a Boston dal 27 febbraio al 1 marzo. All'evento avrebbe dovuto partecipare anche Sony con The Last of Us 2, ma la paura del Coronavirus ha spinto la casa giapponese a ripensarci.



Tornando a Streets of Rage 4, la speranza è che in concomitanza con i nuovi annunci arrivi anche la tanto attesa data di uscita, ancora non ufficializzata da Lizardcube e DotEmu.