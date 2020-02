Pokémon GO: fossili e uova da 7KM nel nuovo evento

Nel momento in cui scriviamo è cominciato un nuovo evento su Pokémon GO, dedicato ai Pokémon Fossili di tutte le generazioni attualmente disponibili sul titolo mobile di Niantic Labs. Vediamo dunque tutti i dettagli che dovete conoscere.

L'evento di Pokémon GO incentrato sui Pokémon Fossili vede queste creature tascabili nascere esclusivamente dalle Uova Pokémon da 7KM. Vi diremo di più, il discorso vale anche al contrario: da ora e fino a nuova comunicazione soltanto i fossili potranno nascere dalle Uova Pokémon di Pokémon GO da 7KM, almeno fino alla fine dell'evento in questione. L'occasione è quella giusta per trovare Omanyte, Cranidos, Anorith e tutti quelli che vi mancano, inclusi gli esemplari della Quinta Generazione di Unima.

Ecco tutti i dettagli dell'evento dei fossili di Pokémon GO, riassunto in una pratica immagine realizzata dai ragazzi di Pokémon GO Raid Italia. Vale la pena ricordare che per tutto il mese di febbraio 2020 Tornadus sarà il protagonista dei Raid Leggendari di Livello Cinque.