MediaWorld, Apple Weekend è la nuova offerta con sconti sui prodotti Apple questo fine settimana

Partono nuovi sconti presso MediaWorld con la speciale offerta Apple Weekend, che come dice il nome stesso abbastanza esplicitamente rappresenta un fine settimana interamente dedicato agli sconti per i prodotti Apple.



Dal 20 al 23 febbraio è dunque possibile acquistare vari prodotti Apple a sconto, tra i quali troviamo ovviamente gli smartphone iPhone, i tablet iPad, Apple Watch ma anche i vari prodotti classici in ambito informatico con diversi modelli di Mac a sconto, tutto riportato in questa pagina del sito MediaWorld.



Per fare qualche esempio, sul fronte smartphone troviamo iPhone 11 da 64GB al prezzo di 779 euro invece del prezzo standard di listino da 839 euro, disponibile in diverse colorazioni. Troviamo inoltre iPhone 11 Pro da 64GB a 1099 euro invece di 1189 euro di listino, anche questo nelle sue diverse colorazioni Argento, Verde Notte, Oro e Grigio Siderale. Infine, non poteva mancare iPhone 11 Pro Max, acquistabile a 1229 euro invece di 1289 nelle varie colorazioni.



Più consistenti però gli sconti dedicati agli iPhone più "vecchi", per così dire: iPhone XR da 128GB è disponibile al prezzo di 679 euro invece di 789 euro nelle sue variazioni cromatiche, inoltre troviamo iPhone 8 da 64GB a 449 euro invece di 559 euro e iPhone 7 (32GB) a 329 euro invece di 459 euro.



Anche gli AirPods sono scontati a 159 euro invece di 179 di listino, così come alcuni modelli di Mac: in particolare possiamo vedere MacBook Pro con Touch Bar (13 pollici da 128GB) a 1299 euro invece del prezzo di listino 1549 euro e vari sconti applicati anche sui modelli fissi iMac.



Trovate tutto a questo indirizzo, con l'iniziativa che è valida sia online che nei negozi fisici e offre anche la possibilità di acquisto con finanziamento a tasso zero, il tutto dal 20 al 23 febbraio 2020.



Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.