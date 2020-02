Gmail, nuovi filtri in arrivo per cercare le email

Google ha annunciato l'imminente arrivo di nuovi filtri per Gmail, la sua casella (e servizio) di posta elettronica. Certo, dei filtri esistono già su Gmail, ma sono manuali, poco noti e in generale (secondo le statistiche di Mountain View) davvero poco utilizzati. Ecco un esempio dei filtri attuali: label:work, has:attachment, from:marketing@company.com, e vanno tutti digitati nella casella di ricerca.

I nuovi filtri in arrivo su Gmail saranno invece molto più intuitivi, e permetteranno di cercare facilmente le email. Si tratterà fondamentalmente di una serie di opzioni da selezionare tramite pratico menu a tendina, subito sotto la barra di ricerca: per esempio alcune voci saranno "Escludi aggiornamenti del calendario", "Ha allegati" e "periodo di tempo".

L'aggiornamento di Gmail in questione dovrebbe debuttare nei prossimi mesi: e voi, utilizzerete questi nuovi filtri di ricerca? In generale li avete già sfruttati in passato, o rappresentano una feature inutile? Di recente Google ha anche permesso di allegare le mail su PC.