PAX East e gli altri eventi PAX andranno avanti, nonostante il Coronavirus

Il PAX East e gli altri eventi della serie PAX andranno comunque avanti come previsto nonostante la minaccia costituita dal Coronavirus, ha affermato Reed Exhibitions, la compagnia che si occupa di organizzare la serie di eventi annuali in questione.



Con la cancellazione dell'evento da parte di Sony, che ha annunciato di non essere presente al PAX East 2020, dove avrebbe peraltro dovuto presentare al pubblico anche The Last of Us 2, il gruppo Reed Exhibitions ha voluto comunque chiarire che l'impegno preso andrà avanti senza cambi di programma, "fino a nuovo ordine", come riferito, cosa che non esclude possibili ripensamenti in casi veramente estremi.



Il PAX East si terrà la settimana prossima a Boston, in Massachussetts, e rappresenta un evento di grosso calibro per l'industria videoludica a questo punto. L'uscita di scena di Sony, che ha seguito le molte altre decise dalla compagnia nipponica nel corso di questo e dell'anno scorso, con solo le ultime motivate dalla minaccia del Coronavirus, ovviamente, poteva mettere in dubbio la solidità dell'evento, per questo gli organizzatori hanno comunque specificato la sua regolarità.



Reed Exhibitions ha peraltro fatto presente come le procedure e le misure igieniche e sanitarie siano state comunque rafforzate: "Il PAX East 2020 si terrà come da programma con un ulteriore concentrazione di forze sulla pulizia e la sanità nell'area, includendo le raccomandazioni portate avanti dall'EPA Emergeing Pathogen Policy statunitense sull'uso di disinfettanti efficaci contro il virus COVID-19", si legge in un comunicato ufficiale.



L'appuntamento resta dunque fissato per i giorni dal 27 febbraio al primo marzo 2020 a Boston con il PAX East 2020.