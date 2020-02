Nvidia ha annunciato che Cyberpunk 2077 sarà giocabile con GeForce Now sin dal lancio. Coloro che opteranno per la versione a pagamento del servizio di streaming potranno giocare anche col ray tracing attivato.



Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire da settembre 2020 e Nvidia ha annunciato che il gioco sarà disponibile anche su GeForce Now, il servizio di gaming in streaming che sta facendo concorrenza a Google Stadia.



"Tutti i membri GeForce NOW potranno prendere la loro copia Steam di Cyberpunk 2077 e giocare dal momento stesso nel quale il gioco sarà disponibile. I membri fondatori GeForce Now (ovvero quelli che pagano il servizio ndr) potranno esplorare Night City con RTX ON, perfettamente ottimizzato e disponibile istantaneamente, anche sui portatili Mac." Ha detto Nvidia nel comunicato stampa.



"Siamo eccitati di lavorare con CD Projekt Red per portare questo attesissimo gioco su GeForce Now. E mentre aspettate date un'occhiata alla serie di The Witcher, sempre di CDPR, anche lei disponibile attraverso GeForce Now. Siamo anche noi dei giocatori PC come voi, per questo saremo qui a giocare a Cyberpunk 2077 dal day one. Aspettate nuove informazioni presto."



Il comunicato si è poi chiuso ricordando che c'è in palio una GeForce RTX 2080 Ti dedicata a Cyberpunk 2077.



Mancava solo che concludessero il messaggio con "alla faccia di Activision", per lanciare un messaggio ancora più chiaro ai partner del servizio, qualora fossero dubbiosi sulle intenzioni di Nvidia.



Proverete Cyberpunk 2077 su GeForce Now? Magari solo per vedere com'è con l'RTX attivato?