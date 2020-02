GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition, partito il concorso per vincerne una, come partecipare

Nvidia ha lanciato il concorso che consente di vincere una GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition, ossia una scheda video GeForce RTX 2080 Ti personalizzata a tema Cyberpunk 2077. Considerate che si tratta di un prodotto a tiratura ultra limitata, visto che ne sono state fatte soltanto 77.



Partecipare è facilissimo: vedete il tweet riportato in fondo alla notizia? Fate retweet taggando qualcuno che come voi è in fervente attesa di Cyberpunk 2077 e ama giocare su PC. Oltre al tag, dovete anche scrivere l'hashtag #RTXOn nel commento. Tutto qui. Sarà Nvidia a occuparsi di scegliere i vincitori, probabilmente estraendoli a caso. Nel caso siate tra i fortunati, voi e il vostro amico taggato vincerete una scheda GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition.



Essendo 77 un numero dispari è probabile che una delle coppie vincenti dovrà decidere chi prenderà la scheda giocando alla roulette russa... ma sono dettagli. In fondo vale la pena sacrificare un amico per una scheda così bella, vero? Tutti gli altri potranno consolarsi giocando a Cyberpunk 2077 quando uscirà a settembre 2020 su PC, Xbox One, PS4 e Stadia.

Introducing the GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition.



We made 77 for our community.



Want one? Here's how:

1. RT this video.

2. Tag a gamer who is as excited as you about Cyberpunk 2077 in the replies with #RTXOn

3. If selected, you BOTH win these limited edition GPUs! pic.twitter.com/IG2BZZCZ6H