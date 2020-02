Tokyo Mirage Sessions #FE Encore bombardato di recensioni negative su Metacritic

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore per Nintendo Switch sta subendo il classico bombardamento di recensioni negative su Metacritic per motivi non ben precisati. L'unica certezza è che qualche settimana fa il gioco aveva una media voto utenti di 8.0/10, mentre ora è di 3.6/10.



Le modalità sono quelle classiche di questo genere di attacchi: molti utenti stanno riempiendo il gioco di 0 pubblicando commenti senza senso tanto per riempire la casella di testo come richiesto dal sistema. Secondo alcuni dietro ai voti negativi di Tokyo Mirage Sessions , ma di solito in questi casi chi bombarda dà anche il motivo per cui lo sta facendo, invece qui ci troviamo di fronte a una ridda di utenti anonimi che non sembrano voler rivendicare nulla. Del resto si tratta di una storia abbastanza vecchia e sarebbe davvero paradossale una reazione così distante dal lancio, quando cioè l'interesse intorno al gioco è già flebile.



Da sottolineare che Tokyo Mirage Sessions #FE Encore non è il primo titolo per Nintendo Switch a subire questo trattamento. Anche Astral Chain e Pokémon Spada e Scudo sono stati bombardati di recensioni negative, seppur per motivi differenti. Come sempre in questi casi la reazione di Metacritic è nulla, nel senso che gli utenti vengono lasciati fare. Speriamo che prima o poi i voti spam siano rimossi.