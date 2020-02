PS5 e Xbox Series X saranno le ultime console prima di passare al cloud?

PS5 e Xbox Series X potrebbero essere le ultime console fisiche prima che il mercato adotti unanimamente il cloud, come prevedono un po' tutti gli addetti ai lavori da ormai diverso tempo.



In teoria si tratta di un processo molto simile a quello che stiamo osservando negli ultimi anni, con il passaggio dai supporti fisici al digitale, enfatizzato però dalle sempre crescenti potenzialità del cloud gaming, che comincia a muovere i primi importanti passi.



Il nocciolo del discorso è che fra cinque o sei anni, quando il game streaming sarà ormai ampiamente sdoganato e le attuali piattaforme che lo offrono, su tutte Google Stadia, acquisiranno una certa maturità dal punto di vista della tecnologia, dei requisiti e del modello di business, le console tradizionali diventeranno inevitabilmente obsolete.



Come competere infatti con una cloud farm in grado di sprigionare decine di TFLOPS di potenza per ogni singola istanza, facendo arrivare agli utenti un output privo di latenza e con una resa visiva eccellente, su qualsiasi dispositivo con uno schermo e una connessione Wi-Fi, senza neanche il bisogno di acquistare fisicamente l'hardware?



È esattamente il concetto utilizzato da Google per promuovere Stadia, sebbene la piattaforma non sia ancora stata in grado di mantenere le promesse. Come detto, tuttavia, si tratta di una battaglia che si trova negli stadi preliminari e che dunque deve ancora essere davvero combattuta dai vari competitor, che includono colossi come Microsoft e Amazon.



Dopodiché è ovvio che il discorso andrà valutato da qui ad alcuni anni, come scritto in precedenza: bisognerà capire quali saranno le condizioni delle infrastrutture, quante persone verrebbero eventualmente tagliate fuori nel passaggio al solo streaming e se magari potrebbe tenere banco l'ipotesi di un lancio ibrido, con versioni tradizionali delle console affiancate a set top box pensati unicamente per il cloud gaming.



Insomma, siamo d'accordo nell'immaginare un futuro fatto esclusivamente di game streaming, magari con una piattaforma unica su cui i vari produttori possano portare i propri titoli. Il dubbio è quando tutto ciò si verificherà, perché a conti fatti potrebbe volerci ancora più di una generazione perché un passo così importante possa davvero essere compiuto.



Voi che ne pensate? PS5 e Xbox Series X saranno davvero le ultime console fisiche? Basterà il tempo di una generazione per passare tutti al cloud? Vi piacerebbe uno scenario del genere? Parliamone.