Cyberpunk 2077: da Nvidia una GPU a tema con il gioco CD Projekt RED in edizione limitata

Con Cyberpunk 2077 destinato a rappresentare uno dei titoli di maggiore interesse dell'anno 2020, per non dire oltre, possiamo aspettarci collaborazioni di vario tipo, come questa che sembra presentare una GPU Nvidia a tema in edizione limitata, caratterizzata in qualche modo per ricordare il gioco di CD Projekt RED.



Su Twitter, in quello che pare essere decisamente uno scambio di battute organizzato tra gli account ufficiali di Nvidia e Cyberpunk 2077, è comparsa un'immagine, ancora piuttosto confusa, di una nuova scheda grafica da parte della compagnia produttrice, che ha raccomandato di rimanere sintonizzati per novità al riguardo, che dovrebbero arrivare a breve.



L'immagine, fortemente sfumata, mostra indubbiamente una GPU Nvidia con doppio dissipatore a ventola, la cui forma e design generale sembrano quelli delle RTX Turing. Non è possibile discernere precisamente i dettagli, ma la finitura gialla sui bordi appare già evidente da questa prima e confusa immagine, probabilmente richiamando il colore tipico della cover di Cyberpunk 2077.



Resta da capire di che modello si tratti: considerando l'uscita di Cyberpunk 2077 ormai quasi verso la fine del 2020, i tempi potrebbero essere maturi per il lancio di una GPU incentrata sulla nuova architettura Ampere, che potrebbe dunque sfruttare la scia del lancio del nuovo RPG di CD Projekt RED per fare breccia sul mercato. Attendiamo comunque ulteriori informazioni, mentre le iniziative di questo tipo a quanto pare iniziano a comparire già in questo periodo, come dimostrato anche dall'avvistamento di un controller a tema Cyberpunk 2077 per Xbox One.



Il gioco, com'è ormai noto, è stato rinviato, con la nuova data di uscita fissata per il 17 settembre 2020.