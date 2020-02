Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 17/2/2020

Le offerte Amazon di oggi sono piuttosto ricche a partire dalle periferiche con due cuffie da gioco Logitech, una paio di cuffie Soundcore wireless in forte sconto e il sempiterno mouse Logitech G502 Hero, nella versione speciale con finiture bianche. A seguire troviamo poi un laptop da gioco ASUS TUF e un laptop Microsoft Surface, meno potente dal punto di vista della grafica ma sottile ed elegante. Tutto il resto è invece dedicato ai monitor, per la maggiorparte da gioco, con l'atto finale che spetta al costosissimo ma spettacolare ACER Predator X27P.



