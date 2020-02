Giochi Nintendo Switch: Devil May Cry 3: Special Edition (settimana 17 febbraio 2020)

Una nuova settimana comincia in queste ore, anche su Nintendo Switch: vediamo dunque come sempre, in un rapido articolo, tutti i giochi in uscita sulla console ibrida targata Nintendo, previsti per i prossimi sette giorni.

A quanto pare, salvo segnalazioni dell'ultimo secondo che voi lettori potreste fornirci, nella settimana del 17 febbraio 2020 arriverà su Nintendo Switch un unico titolo di rilievo, e cioè Devil May Cry 3: Special Edition. "Il più incredibile action game di sempre finalmente su pc! Dante non era l'unico uomo generato dal demone Sparda, ne esisteva un altro: Vergil. Mentre Dante lottava contro le forze delle tenebre, Vergil si schierava nei loro ranghi. Uno è il più grande cacciatore di demoni del mondo, l'altro è a capo dei demoni dell'inferno. Ma le strade di due fratelli sono destinate ad incrociarsi e Dante deve ora affrontare Vergil..."

Devil May Cry 3: Special Edition sarà disponibile su Nintendo Switch a partire da giovedì 20 febbraio 2020, con alcune novità importanti da segnalare. Sappiamo infatti che sarà presente il Weapon Switching e che si potrà cambiare stile. Lo acquisterete? Fatecelo sapere tra i commenti!