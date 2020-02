Cyberpunk 2077, un controller a tema per Xbox One avvistato online

Un controller di Xbox One / Windows 10 a tema Cyberpunk 2077 è stato avvistato online. Più precisamente è attualmente in prevendita in un negozio sudafricano. Da notare che né CD Projekt Red, né Microsoft hanno mai annunciato nulla in merito, ma il negozio in questione, Raru, ha una buonissima reputazione in Sud Africa e solitamente non si mette a vendere dei falsi. Ciò significa che probabilmente il controller esiste.



Giusto ricordare che gli accordi di marketing non sono rari nel mondo dei videogiochi, quindi, nel caso fosse tutto confermato, ci sarebbe poco di che essere stupefatti. Di nostro ci aspettiamo che Cyberpunk 2077 sia venduto anche in bundle con qualche console, visto il richiamo del gioco. Comunque sia è davvero presto per fare previsioni in merito.



Raru non riporta l'immagine del controller. La pagina mostra soltanto il logo del gioco, usato come segnaposto. Il prezzo è di circa 75€, ma vanno considerate le specificità di quel mercato. Traduciamo: nel caso arrivi dalle nostre parti è probabile che costi di meno. Per il resto non viene riportata alcuna caratteristica o dettaglio del controller di Cyberpunk 2077, con la descrizione che è un semplice copia / incolla di quella del controller standard di Xbox One.



Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute cautele, visto che di ufficiale non c'è nulla. Cyberpunk 2077 è stato recentemente rimandato e lo vedremo solo il 17 settembre 2020 su PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. Da qui al lancio molte cose possono cambiare.