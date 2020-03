Coronavirus, Devin Booker gioca a Call of Duty: Warzone su Twitch e scopre lo stop dell'NBA

Il giocatore dell'NBA Devin Booker stava giocando a Call of Duty: Warzone su Twitch quando ha scoperto che l'attuale stagione dell'NBA è stata chiusa a causa di Rudy Gobert, un giocatore dell'Utah Jazz trovato positivo al test.



La reazione di Booker è stata abbastanza controllata, nonostante sia evidente lo stupore sul suo volto. Call of Duty: Warzone è stato lasciato in pausa mentre il campione leggeva la triste notizia sul suo smartphone.



In Italia è successo qualcosa di simile con il campionato di calcio, chiuso dopo che il giocatore della Juventus Daniele Rugani è stato trovato positivo al tampone. Il calciatore è fortunatamente asintomatico, ma tutti quelli che sono entrati in contatto con lui nella recente partita Juventus Inter sono stati comunque costretti alla quarantena.



Il mondo dello sport mondiale è quindi in subbuglio a causa del diffondersi della pandemia, ora ufficialmente tale nelle parole dell'OMS. L'invito come sempre è quello di stare a casa ed evitare di contagiare e farsi contagiare. Non fate però come il tipo che ha provato ad andare a comprare una PS4 nonostante fosse in zona rossa.