Call of Duty: Warzone, sei milioni di giocatori in 24 ore

Call Of Duty: Warzone ha accumulato la bellezza di sei milioni di giocatori in appena 24 ore. L'annuncio è stato dato dall'account Twitter ufficiale del franchise, che però non ha fornito altri dettagli sul dato, limitandosi a riportare il numero complessivo di giocatori che ha scaricato la modalità battle royale di Call of Duty: Modern Warfare, in realtà autonoma e ad accesso gratuito, quindi aperta anche a quelli che non possiedono il gioco base.



A questo punto sarà interessante vedere i risultati della prima settimana di Call Of Duty: Warzone, per confrontarli con quelli di Call of Duty: Mobile, che fece più di 100 milioni di download appunto in una settimana. Sarebbe anche interessante capire quale dei due produca più ricavi, ma immaginiamo che ci sia bisogno di tempo per avere ed elaborare un dato simile.



A onore di confronto, Apex Legends raccolse 2,5 milioni di giocatori in 24 ore e 10 milioni in tre giorni. Va detto però che lì si parlava di una nuova proprietà intellettuale, mentre Call of Duty è uno dei franchise più commerciali del mondo dei videogiochi ormai da anni.



Call Of Duty: Warzone è disponibile per il download su PC, Xbox One e PS4. Consente di giocare partite tra 150 giocatori in contemporanea. Se volete saperne di più, leggete il nostro provato di Call Of Duty: Warzone.



What a day! 24 hours in and over 6 million of you have dropped into #Warzone.



Thank you - we're just getting started.#FreeCallofDuty pic.twitter.com/GpDKJw5QD4 — Call of Duty (@CallofDuty) March 11, 2020